Главная » Новости

Стартап Alterego создал устройство для управления гаджетами силой мысли

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Стартап Alterego создал устройство для управления гаджетами силой мысли

Компания Alterego представила носимое устройство, напоминающее наушники, которое позволяет отдавать команды различным устройствам с помощью мыслей. При этом гаджет распознаёт только те мысли, которые пользователь намеревался озвучить, передавая их в речевую систему.

С его помощью можно управлять смартфонами и компьютерами, набирать текст на клавиатуре и получать информацию об окружающих объектах.

Пока подробные технические характеристики и стоимость устройства не раскрыты; на сайте стартапа доступна только подписка на рассылку.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.