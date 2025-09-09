Стартап Alterego создал устройство для управления гаджетами силой мысли

Компания Alterego представила носимое устройство, напоминающее наушники, которое позволяет отдавать команды различным устройствам с помощью мыслей. При этом гаджет распознаёт только те мысли, которые пользователь намеревался озвучить, передавая их в речевую систему.

С его помощью можно управлять смартфонами и компьютерами, набирать текст на клавиатуре и получать информацию об окружающих объектах.

Пока подробные технические характеристики и стоимость устройства не раскрыты; на сайте стартапа доступна только подписка на рассылку.