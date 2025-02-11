Старшеклассник запустил ОС Linux внутри PDF-файла

Старшеклассник Ading2210 разработал новую программу LinuxPDF, которая позволяет запускать версию операционной системы Linux в PDF-файле, открытом в браузере на базе Chromium.

Этот проект основан на эмуляторе TinyEMU RISC-V и работает схоже с его предыдущей разработкой DoomPDF.

LinuxPDF загружается в PDF-файл с помощью модифицированной версии Emscripten, что позволяет автоматически запускать минимальное ядро Linux. Пользователи увидят интерфейс LinuxPDF и приветственное сообщение при запуске эмулятора в браузере.

Хотя проект интересен, у него есть проблемы с производительностью: загрузка Linux занимает от 30 до 60 секунд и работает более чем в 100 раз медленнее, чем обычно. Ading2210 объясняет, что это связано с отключением компилятора Just-in-Time в текущем движке PDF Chrome.

Для работы LinuxPDF нужен браузер на базе Chromium, и исходный код доступен на GitHub для желающих изучить его.