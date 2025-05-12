Starlink запустил интернет 217 Мбит/с на рейсах United Airlines

С 15 мая пассажиры авиакомпании United Airlines, зарегистрированные в программе лояльности MileagePlus, смогут пользоваться бесплатным интернетом от Starlink на борту. Услуга предоставляется в рамках сотрудничества с компанией SpaceX и предназначена для всех самолётов Embraer 175, эксплуатируемых авиакомпанией.

Накануне официального запуска авиакомпания пригласила журналистов протестировать систему Starlink Aviation Wi-Fi. Представитель туристического издания The Points Guy Шон Кадахи отметил, что подключение было простым и интуитивно понятным. Пользователю достаточно выбрать сеть Unitedwifi.com на своём смартфоне, после чего автоматически открывается стартовая страница. Далее система проверяет статус участника программы MileagePlus и предоставляет доступ к интернету. Для других устройств, таких как планшеты, предусмотрена функция подключения через QR-код.

Во время тестирования была зафиксирована скорость загрузки 217 Мбит/с и скорость отдачи 26,8 Мбит/с. По словам Кадахи, соединение позволяло одновременно смотреть потоковое видео высокого качества на двух устройствах — в том числе прямую трансляцию спортивного матча и новостей. Журналист подчеркнул, что заявленные параметры скорости соответствуют фактическим условиям на борту.

До конца 2025 года United Airlines планирует оснастить системой Starlink все 300 региональных самолетов модели Embraer 175. Согласно заявлению компании, ежемесячно установка оборудования будет производиться на 40 самолётах.