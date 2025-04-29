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Starlink идет на эксперимент: комплект спутникового интернета раздают бесплатно

Автор На чтение 1 мин Просмотров 77 Опубликовано

Компания Starlink начала экспериментальную программу в некоторых странах, предлагая бесплатный комплект спутникового интернета при условии подписки на 12-месячный тариф. Илон Маск подтвердил запуск проекта, отметив, что результаты будут оцениваться в процессе тестирования.

Клиенты могут воспользоваться 30-дневным пробным периодом с полным возвратом средств. После этого подписка продолжится на год. Проект направлен на предоставление высокоскоростного интернета для отдалённых и сельских территорий, используя сеть спутников на низкой околоземной орбите.

Технология требует установки антенны с хорошим обзором неба, и программа будет расширяться в зависимости от результатов тестирования в текущих регионах.

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