Стало известно, сколько лет Apple будет поддерживать iPhone 15 серии

меньше, чем делают их главные конкуренты, Google и Samsung. Решение было обнародовано после требования британского регулятора безопасности продукции и телекоммуникационной инфраструктуры.

Согласно этим требованиям, производители устройств с доступом в интернет должны раскрывать информацию о длительности поддержки программного обеспечения. Apple обязалась выпускать обновления для своих iPhone в течение 5 лет после начала продаж.

Например, для флагманской модели iPhone 15 Pro Max обновления операционной системы и безопасности будут выпускаться до 2028 года. Однако после этого основные патчи прекратятся.

Хотя время поддержки Apple короче, чем у конкурентов, на практике компания обеспечивает безопасность своих устройств дольше пяти лет. Она продолжает следить за безопасностью и выпускать необходимые исправления даже для старых моделей, чтобы обеспечить надежность устройств.