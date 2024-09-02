Стало известно, какой цвет будет эксклюзивным для линейки iPhone 16

Накануне ожидаемой презентации Apple в интернете появилось высококачественное изображение iPhone 16 Pro в новом эксклюзивном цвете. По данным издания 9to5Mac, этот цвет значительно отличается от тех, что были показаны ранее.

На представленном рендере, где смартфон находится в прозрачном чехле, видно, что новая расцветка iPhone 16 Pro более напоминает бежевый оттенок, а не бронзовый, как считалось ранее.

Новый цвет будет иметь название Gold Titanium, и, согласно источникам, Apple может также изменить названия других доступных расцветок.

Что касается дизайна устройства, то он остался неизменным и соответствует ранним изображениям. Однако одно из главных нововведений — это новая кнопка спуска затвора камеры, которая обещает улучшить функциональность устройства.

Презентация всех моделей iPhone 16 намечена на 9 сентября, и ожидания пользователей возрастают с каждым днем.