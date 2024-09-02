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Стало известно, какой цвет будет эксклюзивным для линейки iPhone 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Накануне ожидаемой презентации Apple в интернете появилось высококачественное изображение iPhone 16 Pro в новом эксклюзивном цвете. По данным издания 9to5Mac, этот цвет значительно отличается от тех, что были показаны ранее.

Стало известно, какой цвет будет эксклюзивным для линейки iPhone 16

На представленном рендере, где смартфон находится в прозрачном чехле, видно, что новая расцветка iPhone 16 Pro более напоминает бежевый оттенок, а не бронзовый, как считалось ранее.

Новый цвет будет иметь название Gold Titanium, и, согласно источникам, Apple может также изменить названия других доступных расцветок.

Что касается дизайна устройства, то он остался неизменным и соответствует ранним изображениям. Однако одно из главных нововведений — это новая кнопка спуска затвора камеры, которая обещает улучшить функциональность устройства.

Презентация всех моделей iPhone 16 намечена на 9 сентября, и ожидания пользователей возрастают с каждым днем.

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