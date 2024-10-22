Стало известно истинное назначение «Режима полёта»

Режим полёта на смартфоне позволяет временно отключать все радиосигналы, включая сотовую связь, Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Эта функция особенно важна для соблюдения правил авиаперелётов, так как на борту самолётов требуется отключать беспроводные соединения.

При активации режима полёта пользователи могут продолжать использовать свои устройства для просмотра контента, игр и работы с приложениями, не беспокоясь о входящих сообщениях и звонках.

Режим полёта также полезен в различных ситуациях. Он необходим во время авиаперелётов, так как это требование для всех пассажиров. Кроме того, режим может пригодиться в местах, где использование мобильной связи запрещено, таких, как больницы и исследовательские лаборатории, где это может повлиять на работу оборудования.

Также он может быть полезен на важных встречах или мероприятиях, чтобы избежать отвлечений от звонков. Активация режима полёта помогает экономить заряд батареи, отключая ненужные радиосигналы и продлевая время работы устройства. В случае проблем с соединениями этот режим может быстро перезагрузить сетевые модули.

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