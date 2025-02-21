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Стало известно, чем будут отличаться Nothing Phone 3a и 3a Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Серия Nothing Phone (3a) будет состоять из стандартной и профессиональной моделей, которые будут отличаться лишь в некоторых деталях и дизайне. Вскоре ожидается выпуск этих телефонов, и недавно стали известны их характеристики.

Стало известно, чем будут отличаться Nothing Phone 3a и 3a Pro

Обе модели будут иметь 6,77-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью до 3000 нит. У них будет отверстие для фронтальной камеры, а экраны будут защищены стеклом Panda Glass.

Оба телефона будут работать на чипе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Модель Pro будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, а стандартная модель будет доступна с 8 или 12 ГБ оперативки и 128 или 256 ГБ памяти.

Обе модели будут оснащены тройной камерой: основной на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной на 8 Мп и телеобъективом на 50 Мп. Телеобъектив в стандартной модели будет 2-кратным, а в Pro — 3-кратным. Фронтальная камера у Pro будет на 50 Мп, а у стандартной — на 32 Мп.

В новых телефонах не будет слота для microSD и аудиоразъема, но они поддерживают две SIM-карты. Оба устройства будут иметь аккумулятор на 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 50 Вт, работать на Nothing OS 3.1 на базе Android 15 и иметь степень защиты IP64.

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Nothing Nothing Phone 3a
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