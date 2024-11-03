Стали известные официальные цены на ремонт флагманов серии Xiaomi 15

Всего через несколько дней после запуска флагманских смартфонов серии Xiaomi 15 компания опубликовала официальные цены на запасные части на своём сайте.

Напомним, серия Xiaomi 15 была представлена 29 октября, ее на китайском рынке предлагают от 4499 юаней (61 515 руб.) Смартфоны оснащены изогнутой OLED-панелью LTPO, чипом Snapdragon 8 Elite и аккумулятором из углеродного кремния с поддержкой проводной и беспроводной зарядки.

Теперь пользователи могут узнать стоимость ремонта различных компонентов, включая камеры, дисплеи, аккумуляторы и материнские платы. Например, замена телеобъектива в модели Pro стоит 430 юаней (5 879 руб.), в то время как для стандартной модели это обойдётся в 150 юаней (2 050 руб.).

Замена основной камеры на Pro составляет 345 юаней (4 717 руб.), а для Xiaomi 15 — 335 юаней (4580 руб.). Ремонт дисплея также показывает разницу: замена стандартного дисплея стоит 670 юаней (9160 руб.), а для модели Bright Silver Edition — 730 юаней (9 981 руб.). Уникальный дисплей «Diamond Limited Edition» стоит дороже — 920 юаней (12 579 руб.).

Замена аккумулятора одинакова для всех моделей и стоит 119 юаней (1627 руб.). Однако цены на крышки аккумуляторов варьируются: 220 юаней (3000 руб.) для Pro и 290 юаней (3965 руб.) для ярко-серебристой версии. За крышку «Diamond Limited Edition» придётся заплатить 360 юаней (4900 руб.).

Наиболее значительная разница в ценах наблюдается при замене материнской платы. Материнская плата с 12 ГБ + 256 ГБ памяти для Xiaomi 15 стоит 2640 юаней (36 096 руб.), а для модели Pro — 2820 юаней (38 558 руб.). Для конфигурации с 16 ГБ + 1 ТБ памяти материнская плата Pro стоит 3370 юаней (46 078 руб.).