Стали известны предварительные цены на новый Google Pixel 9 Pro XL

Уже скоро состоится официальная презентация смартфонов Google Pixel 9, но еще до официально дебюта стали известны основные характеристики и цены модели Google Pixel 9 Pro XL.

Если верить инсайдерам, смартфон в версии на 128 ГБ будет стоить $1099 (96 700 рублей), а модель на 256 ГБ — $1199 (105 500 рублей).

Некоторые источники утверждают, что для флагмана будет доступна еще конфигурация с объёмом памяти в 1 ТБ, правда ее стоимость не называют.

Что касается известных ахарактеристик, то Pixel 9 Pro XL получит 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 2993×1344 пикселя, яркостью до 3000 нит и защитой Gorilla Glass Victus 2.

Внутри будет установлена платформа Tensot G4 с чипом безопасности Titan M2 и 16 ГБ ОЗУ. Он будет работать на Android 14.

Смартфон будет оснащён тройной камерой: основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 48 Мп и зум-объективом на 48 Мп, а фронтальная камера составит 32 Мп.

Pixel 9 Pro XL также предложит умные функции, такие как Pixel Studio для генерации изображений, приложение Weather с прогнозами и рекомендациями по одежде, функция Reimagine для изменения объектов на фото и Pixel Screenshots для поиска скриншотов с помощью естественного языка.