Стали известны полные спецификации Realme Book Slim

Realme может быть близка к официальному запуску своего последнего сверхтонкого и легкого ноутбука Realme Book Slim. Инспектор Йогеш предоставил некоторые подробные характеристики устройства.

Realme Book Slim будет оснащен 14-дюймовым дисплеем 2K с приличным разрешением экрана 2160 × 1440 пикселей и максимальной яркостью 300 нит. Realme серьезно позаботилась о безопасности глаз, получив для устройства сертификат синего света. Функциональные возможности аудиовхода и вывода улучшены за счет тройного микрофона и двух динамиков Harmon Kardon.

Realme Book Slim будет оснащаться процессором Intel Core i5 и графикой Xe. Ноутбук легкий (1,3 кг) и имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также есть датчик отпечатков пальцев и аккумулятор на 54 Втч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Realme TechLife сегодня поделилась тизером в Twitter, в котором показано, что устройство будет заряжаться через порт USB-C. Помимо порта USB 3.2 Gen 1, он также будет иметь 2 порта USB-C 3.1 и разъем для наушников 3,5 мм.

Типстер указал, что Realme Book Slim будет стоить 55000 рупий (741 доллар США). Хотя точная дата запуска до сих пор неизвестна. Realme Book Slim может дебютировать с грядущей Realme Pad.

Источник — Astera.