Стали известны полные характеристики Meizu 18s и 18s Pro

Meizu представила Meizu 18 и Meizu 18 Pro на базе процессоров Snapdragon 888 SoC в марте этого года в Китае. В недавнем отчете утверждалось, что китайский производитель готовится анонсировать в этом году еще один флагман со спецификациями более мощными, чем серия Meizu 18. Сегодня будущие смартфоны Meizu с M182Q и M192Q были замечены на сайте сертификации TENAA с полными характеристиками и изображениями. Поскольку они оснащены флагманскими характеристиками, эти устройства могут быть выпущены в Китае как Meizu 18s и Meizu 18s Pro соответственно.

M182Q Meizu телефон имеет размеры 162,4 х 69,2 х 8.18mm и весит 162 граммов. Он может выпускаться в Китае в таких цветах, как серый, синий и белый. В телефоне 6,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1440 x 3200 пикселей. Он имеет 20-мегапиксельную переднюю камеру, а задняя камера состоит из тройной камеры на 64 мегапикселя + 16 мегапикселей + 8 мегапикселей. Он поддерживается батареей емкостью 3910 мАч.

С другой стороны, телефон M192Q Meizu — это более крупное устройство размером 162,5 x 73 x 8,1 мм. Он весит 189 грамм. На внутренний рынок он, вероятно, поступит в серебристом, синем и белом цветах. Устройство будет щеголять 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 x 3200 пикселей. M192Q имеет 44-мегапиксельную переднюю камеру и четырехкамерную камеру на 50 мегапикселей + 32 мегапикселя + 8 мегапикселей + 0,3 мегапикселя на задней панели. В нем установлена ​​батарея емкостью 4410 мАч.

Восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,95 ГГц, который, по всей видимости, является новейшим процессором Snapdragon 888 Plus, используется в смартфонах Meizu M182Q и M192Q. Оба телефона работают на ОС Android 11 и предлагают 8/12 ГБ оперативной памяти. Что касается хранилища, ожидается, что оба телефона будут доступны в вариантах 128 ГБ и 256 ГБ. В целях безопасности новые телефоны Meizu будут оснащены встроенным сканером отпечатков пальцев.

Источник — Astera.