Стали известны подробности Samsung Galaxy Watch4 Classic

Ожидается, что Samsung анонсирует серию Galaxy Watch4 на следующем мероприятии Galaxy Unpacked, которое запланировано на 11 августа. Мы слышим об этих умных часах с января. Через полгода мы наконец-то можем увидеть одну из моделей в реальной жизни.

Ранее мы могли видеть серию Galaxy Watch4 на рендерах. Но это первый раз, когда мы видим часы вживую, благодаря изображениям, предоставленным источником 91Mobiles. Как сообщает издание, умные часы, представленные на изображении, — это Samsung Galaxy Watch4 Classic.

На картинке часы представлены в двух цветах — черном и серебристом. Это те же самые цвета, которые предлагались ранее. Согласно изображению, часы будут иметь физически вращающийся безель и две кнопки с правой стороны. К сожалению, изображение мало что говорит об интерфейсе Wear OS 3.

Согласно предыдущим сообщениям, Samsung Galaxy Watch4 Classic поступит в трех размерах (42 мм, 44 мм, 46 мм). Он будет работать на чипсете Exynos W920 в паре с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти.

Главной изюминкой этого носимого устройства станет новая унифицированная ОС Wear, разработанная совместно Google, Samsung и Fitbit. Предстоящая серия Samsung Galaxy Watch 4 решит судьбу умных часов Wear OS.

Источник — Astera.