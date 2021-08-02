Стали известны подробности предстоящего Samsung Galaxy A52s 5G

Сообщается, что Samsung работает над смартфоном Galaxy A52s как обновленной версией существующего смартфона Galaxy A52. Недавняя утечка раскрыла цены на A52 для европейского рынка. Теперь список розничных продавцов Galaxy A52 раскрывает его цены, цветовые варианты и другие характеристики.

Недавно обнаруженный список розничных продавцов показывает, что Galaxy A52s будет доступен с внутренней памятью на 128 ГБ. В листинге также указано, что он будет стоить 434,64 евро (~ 515 долларов США) и будет доступен в четырех цветах, таких как Awesome White, Awesome Black, Awesome Violet и Awesome Mint.

Недавние отчеты показали, что Galaxy A52s 5G будет оснащен процессором Snapdragon 778G. Напомним, Galaxy A52 4G и Galaxy A52 5G работают на Snapdragon 720G и Snapdragon 750G соответственно. Листинг телефона, который был замечен в прошлом месяце показал, что он имеет 8 Гб оперативной памяти, и он работает на Android OS 11.

Остальные характеристики Galaxy A52s 5G скрыты. Вполне вероятно, что телефон может позаимствовать большинство других характеристик у Galaxy A52s 5G. Следовательно, он, вероятно, появится с 6,5-дюймовым дисплеем S-AMOLED FHD + с поддержкой частоты обновления 120 Гц, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, 64-мегапиксельной (основной, с поддержкой OIS) + 12-мегапиксельной (сверхширокой) + 5-мегапиксельная (макро) + 5-мегапиксельной (глубина) системой с четырьмя камерами, аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт, экранным сканером отпечатков пальцев, слотом для карты microSD, стереодинамиками и степенью защиты IP67 от пыли и воды.

Источник — Astera.