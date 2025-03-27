Стали известны первые подробности о флагманских чипах Qualcomm и MediaTek

Инсайдеры раскрыли планы компаний Qualcomm и MediaTek по созданию новых флагманских чипсетов. Оба производителя могут выпустить два новых процессора в этом году.

Ожидается, что новые чипсеты, Snapdragon 8s Gen 4 и Dimensity 9400+, появятся на рынке в следующем месяце и будут использоваться во многих устройствах.

Однако обе компании также работают над следующими поколениями своих флагманских моделей. Источники указывают на чипсеты Snapdragon 8 Elite 2 и Dimensity 9500.

По информации Digital Chat Station, Qualcomm планирует в конце года выпустить два новых чипсета с кодовыми именами «SM8850» и «SM8845».

Первым, скорее всего, является Snapdragon 8 Elite 2, но что именно представляет собой «SM8845», пока неизвестно. Оба чипсета будут производиться по 3-нм техпроцессу TSMC и сохранят дизайн Qualcomm Nuvia.

MediaTek также выпустит чипсеты Dimensity 9500 и Dimensity 9450, построенные на 3-нм техпроцессе. Dimensity 9500 будет иметь конфигурацию 1+3+4 ядра с новыми ядрами ARM под кодовыми названиями «Трэвис», «Альто» и «Гелас». Графический процессор останется из серии ARM Immortalis.

Предполагается, что Dimensity 9500 сможет набрать около 3,5 миллиона баллов в тесте AnTuTu, что значительно выше, чем у текущего флагмана Dimensity 9400, который набирает 2,44 миллиона баллов.