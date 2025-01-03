Стали известны основные характеристики Realme 14 Pro+

Смартфон Realme 14 Pro+ должен выйти в этом месяце, и ключевые характеристики устройства стали известны благодаря утечкам.

По информации инсайдера Digital Chat Station, аппарат будет оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 3 и тройной основной камерой.

Realme 14 Pro+ получит 6,83-дюймовый экран с разрешением 2800 x 1272 пикселей и четырёхсторонним изогнутым дизайном. В основе смартфона будет лежать процессор Snapdragon 7s 3 поколения, основанный на 4-нм архитектуре.

Основная камера будет состоять из 50-мегапиксельного объектива Sony IMX896, 8-мегапиксельного сверхширокоуголного датчика и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом. С фронтальной стороны будет установлена 32-мегапиксельная камера.

Realme 14 Pro+ будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Несмотря на большую батарею, толщина устройства составит всего 7,99 мм, а вес — 194 грамма. Также предполагается, что в смартфоне реализуют защиту по стандарту IP66.

Цены на Realme 14 Pro+ пока не раскрыты, но больше информации ожидается с приближением даты выпуска в конце текущего месяца.