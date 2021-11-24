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Стали известны основные характеристики Huawei Nova 8 SE 4G

Стали известны основные характеристики Huawei Nova 8 SE 4G
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В прошлом году Huawei анонсировала Nova 8 SE 5G в вариантах чипсета Dimensity 720 и Dimensity 800U. В этом году Huawei Nova 8 SE Youth с чипсетом Kirin 710A был официально представлен в июле. Свежая информация показывает, что бренд сейчас готовится к запуску Nova 8 SE 4G в Китае. Типстер Why Lab поделился ключевыми подробностями о смартфоне.

Huawei Nova 8 SE 4G будет иметь 6,5-дюймовую OLED-панель с разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Устройство будет иметь размеры 161,6 x 74,8 x 7,5 мм и вес 180 граммов.

Kirin 710А, который дебютировал еще в 2018 году, будет основой для Nova 8 SE 4G. Ожидается, что он будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он будет поддерживаться батареей емкостью 3800 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт через порт USB-C.

Huawei Nova 8 SE 4G

Nova 8 SE 4G будет работать на HarmonyOS 2. Он будет оснащен 16-мегапиксельной камерой для съемки селфи. Его основная камера будет включать 64-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 1.9, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив, 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельную линзу для увеличения глубины резкости. Он будет разных цветов: синий, серебристый, черный и белый.

Характеристики Nova 8 SE 4G идентичны прошлогодней Nova 8 SE 5G . Единственное заметное отличие состоит в том, что чип Dimensity 720 / 800U был заменен на SoC Kirin 710A. В настоящее время нет информации о цене и дате выпуска Nova 8 SE 4G.

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