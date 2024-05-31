Стали известны основные характеристики флагманского Dimensity 9400

Официальная презентация MediaTek Dimensity 9400 ожидается в четвертом квартале текущего года.

Согласно информации Digital Chat Station, компания MediaTek готовится представить свой новый флагманский чип под названием MediaTek Dimensity 9400, который обещает удивить пользователей своими ключевыми характеристиками.

Одной из главных особенностей Dimensity 9400 станет применение передового 3-нм техпроцесса N3E TSMC, который значительно повысит энергоэффективность чипа.

Благодаря этому техпроцессу, уровень энергопотребления Dimensity 9400 будет снижен на целых 34% по сравнению с предыдущими версиями. Это приведет к улучшению автономности устройств, использующих данный чип, и будет способствовать более продолжительной работе без подзарядки.

Dimensity 9400 будет оснащен мощным восьмиядерным процессором (CPU), сохраняющим аналогичную структуру предыдущих версий. В его состав войдут высокопроизводительное ядро Cortex-X5 с тактовой частотой 3,4 ГГц, а также ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720.

Такая конфигурация CPU обеспечит исключительную производительность и энергоэффективность, позволяя пользователям выполнять сложные задачи и запускать требовательные приложения без затруднений.

Несмотря на то, что пока не разглашены дополнительные детали, такие как графический процессор (GPU), поддержка сетей и AI-возможности, можно ожидать, что Dimensity 9400 предложит передовые технологии в этих областях, чтобы удовлетворить потребности современных пользователей.