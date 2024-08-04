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Стали известны некоторые характеристики складного смартфона TECNO Phantom V Fold 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Будущий складной смартфон TECNO Phantom V Fold 2 был замечен в базе данных компании Google Play Console.

Выяснилось, что он получит гибкий дисплей диагональю неизвестного размера с разрешением 2000×2296 пикселей. Ведомство TÜV Rheinland раскрыло, что емкость двух аккумуляторов Fold 2 составит 5610 мАч.

Подтверждены 12 ГБ ОЗУ и работа на базе процессора MediaTek Dimensity 9000+. Смартфон будет работать под управлением Android 14.

Другие подробности, в том числе и дата презентации, пока не раскрыты.

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