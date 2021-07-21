Стали известны характеристики realme GT Master Edition

Серия realme GT Master Edition разработана совместно Наото Фукасава. Он тот же японский промышленный дизайнер, который отвечал за дизайн предыдущих телефонов Realme Master Edition.

Однако, в отличие от этих смартфонов, которые были просто новыми вариантами дизайна существующих моделей, новые телефоны Master Edition сами по себе являются новыми телефонами.

Эти устройства имеют идентичный дизайн в стиле чемодана из веганской кожи. Они также имеют стандартную стеклянную отделку. Обычная версия Realme GT Master Edition доступна в трех вариантах: «Серый чемодан», «Рассвет» и «Снежная гора». Принимая во внимание, что realme GT Master Explorer Edition также поставляется в дополнительной версии Suitcase Apricot.

Ванильный Realme GT Master Edition оснащен 6,43-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED (плоский) с разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD +), частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, соотношением контрастности 5 000 000: 1, 100% DCI-P3. цветовая гамма, соотношение экрана к корпусу 91,7%, перфорация и пиковая яркость 1000 нит. Что касается производительности, он работает на SoC Qualcomm Snapdragon 778G.

С другой стороны, realme GT Master Explorer Edition оснащен очень мощной SoC Qualcomm Snapdragon 870. Он также щеголяет 6,55-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED (изогнутым) с разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD +), частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 480 Гц, соотношением контрастности 6 000 000: 1, 100% цветовой гаммой DCI-P3, 92,1 % соотношение экрана к корпусу, перфорация и пиковая яркость 1100 нит, а также стекло Corning Gorilla Glass 5.

Источник — Astera.