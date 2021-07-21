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Стали известны характеристики realme GT Master Edition

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Серия realme GT Master Edition разработана совместно Наото Фукасава. Он тот же японский промышленный дизайнер, который отвечал за дизайн предыдущих телефонов Realme Master Edition.

Однако, в отличие от этих смартфонов, которые были просто новыми вариантами дизайна существующих моделей, новые телефоны Master Edition сами по себе являются новыми телефонами.

Эти устройства имеют идентичный дизайн в стиле чемодана из веганской кожи. Они также имеют стандартную стеклянную отделку. Обычная версия Realme GT Master Edition доступна в трех вариантах: «Серый чемодан», «Рассвет» и «Снежная гора». Принимая во внимание, что realme GT Master Explorer Edition также поставляется в дополнительной версии Suitcase Apricot.

Стали известны характеристики realme GT Master Edition

Ванильный Realme GT Master Edition оснащен 6,43-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED (плоский) с разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD +), частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, соотношением контрастности 5 000 000: 1, 100% DCI-P3. цветовая гамма, соотношение экрана к корпусу 91,7%, перфорация и пиковая яркость 1000 нит. Что касается производительности, он работает на SoC Qualcomm Snapdragon 778G.

С другой стороны, realme GT Master Explorer Edition оснащен очень мощной SoC Qualcomm Snapdragon 870. Он также щеголяет 6,55-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED (изогнутым) с разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD +), частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 480 Гц, соотношением контрастности 6 000 000: 1, 100% цветовой гаммой DCI-P3, 92,1 % соотношение экрана к корпусу, перфорация и пиковая яркость 1100 нит, а также стекло Corning Gorilla Glass 5.

Источник — Astera.

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