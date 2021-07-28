Стали известны характеристики MSI GP Leopard, MSI Pulse GL и MSI Katana GF Gaming

MSI выпустила на рынок Индии широкий спектр игровых ноутбуков. Эти ноутбуки включают более 10 моделей из трех серий». Три серии ноутбуков — MSI GP Leopard, MSI Pulse GL и MSI Katana GF представлены в разных сегментах. Серия Leopard является самой премиальной с процессорами Intel Core серии H 11-го поколения, за ней следует серия Pulse GL, а затем серия Katana GF, которая оснащена процессорами Intel i5 и i7.

Серия MSI GP Leopard

В серию GP Leopard входят две модели: MSI GP76 Leopard 11UG и MSI GP66 Leopard 11UG. Обе модели имеют одинаковое внутреннее устройство с существенными различиями в размерах дисплеев. Первая модель оснащена 17,3-дюймовым дисплеем FHD с колоссальной частотой обновления 240 Гц, тогда как вторая модель оснащена 15,6-дюймовым дисплеем FHD с той же частотой обновления 240 Гц.

Серия оснащена процессором Intel i7 11-го поколения и графическим процессором GDDR6 RTX 3070 объемом 8 ГБ. Ноутбуки имеют до 64 ГБ расширяемой оперативной памяти и твердотельный накопитель NVMe M.2 PCIe Gen4 x4. В ноутбуках есть стереодинамики, работающие по технологии Nahimic 3 Audio Enhance. Что касается подключения, есть порт HDMI, порт Gigabit Ethernet, мини-порт DisplayPort, порты USB 3.2 Gen1 Type-A и поддержка Wi-Fi 6E.

Серия MSI Pulse GL

Далее у нас есть серия Pulse GL, которая стоит ниже серии Leopard. В серию Pulse GL также входят две модели — MSI Pulse GL76 и MSI Pulse GL66. Как и серия Leopard, эти две модели также имеют разные размеры экрана. Pulse GL76 имеет 17,3-дюймовый дисплей FHD, тогда как Pulse GL66 имеет 15,6-дюймовый дисплей FHD.

Основное различие между серией Leopard и серией Pulse — это частота обновления экрана, возможность подключения и возможность хранения PCIe. Ноутбуки серии Pulse GL имеют частоту обновления 144 Гц, в нем отсутствует порт Gigabit Ethernet, но есть другие порты USB, включая Gen1 Type-C, Gen1 Type-A и порт USB 2.0 Type-A. Импульс также отсутствует на хранилище PCIe Gen4.

Остальные внутренние характеристики такие же, как у серии Leopard.

Серия MSI Katana GF

Серия MSI Katana GF входит в начальный диапазон. Опять же, у него есть две модели MSI Katana GF76 и MSI Katana GF66 с диагональю экрана 17,3 дюйма и 15,6 дюйма соответственно. Экраны имеют частоту обновления 144 Гц и разрешение FHD.

Серия Katana GF оснащена процессорами Intel Core i7 и i5 11-го поколения с графическими процессорами GDDR6 RTX 3060 / RTX 3050 объемом 6/4 ГБ. Помимо процессоров и графических процессоров, серия Katana не сильно отличается в других частях спецификации.

Источник — Astera.