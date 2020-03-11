Стала известна стоимость смартфона Google Pixel 4a

Инсайдеры рассказали, во сколько американская компания оценит свой бюджетный смартфон, который придет на смену модели Google Pixel 3a.

Напомним, что в линейке представлено две модели – Google Pixel 3a и Pixel 3a XL. Ожидается, что в этом году будут представлены их преемники с названиями Google Pixel 4a и Pixel 4a XL.

Пока выяснили подробности о Google Pixel 4a. Ему приписывают процессор Snapdragon 730 и 6 ГБ оперативной памяти.

Диагональ экрана новинки составит 5,8 дюйма. Новый Google Pixel 4a обойдется в 400 долларов, а это почти столько же, сколько стоил и его предшественник.