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Стала известна себестоимость iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max

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Себестоимость iPhone 16, как и предполагалось, оказалась выше, чем у предыдущего поколения.

Стала известна себестоимость iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max

По данным издания Appleinsider, производство модели iPhone 16 Pro Max обошлось в 485 долларов, тогда как в магазинах США она продаётся минимум за 1200 долларов.

Исследовательская компания TD Cowen выяснила, что затраты на производство iPhone 16 Pro Max увеличились по сравнению с iPhone 15 Pro Max, себестоимость которого составляла 453 доллара.

Также стало известно, что базовая модель iPhone 16 стоит 416 долларов для производства, в то время как iPhone 15 обходился в 395 долларов.

Самой дорогой частью флагманского смартфона является дисплей. В iPhone 16 экран стоит 65 долларов, что делает его самой затратной частью устройства.

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