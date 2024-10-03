Стала известна себестоимость iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max

Себестоимость iPhone 16, как и предполагалось, оказалась выше, чем у предыдущего поколения.

По данным издания Appleinsider, производство модели iPhone 16 Pro Max обошлось в 485 долларов, тогда как в магазинах США она продаётся минимум за 1200 долларов.

Исследовательская компания TD Cowen выяснила, что затраты на производство iPhone 16 Pro Max увеличились по сравнению с iPhone 15 Pro Max, себестоимость которого составляла 453 доллара.

Также стало известно, что базовая модель iPhone 16 стоит 416 долларов для производства, в то время как iPhone 15 обходился в 395 долларов.

Самой дорогой частью флагманского смартфона является дисплей. В iPhone 16 экран стоит 65 долларов, что делает его самой затратной частью устройства.