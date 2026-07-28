Ссылки на общие чаты Claude оказались проиндексированы Google, что раскрыло личные переписки пользователей

Ссылки на общие чаты Claude AI начали появляться в результатах поиска Google, что сделало общедоступными обсуждения, которые многие пользователи, вероятно, считали доступными только тем, у кого есть прямая ссылка.

Информация впервые получила огласку благодаря публикации на Reddit в сообществе r/ClaudeAI. Пользователь опубликовал скриншот результатов поиска Google по запросу «site:claude.ai/share», среди которых обнаружилось множество кликабельных ссылок на реальные страницы переписок с Claude. Функция обмена в Claude позволяет создавать публичные ссылки, чтобы другие люди могли просматривать переписку — это удобно, например, для совместной работы над идеями или дизайном. Предполагается, что открыть такую страницу может любой, у кого есть соответствующий URL.

По словам людей, знакомых с этой функцией, общие страницы должны были иметь тег «noindex» — стандартную веб-инструкцию, которая разрешает поисковым системам просматривать страницу, но запрещает включать её в публичные результаты поиска. Google и Bing обычно соблюдают это указание. В данном случае часть общих страниц на момент сканирования, судя по всему, не имела корректной пометки noindex, из-за чего они были проиндексированы и стали доступны для поиска. Даже при наличии тега noindex страницы продолжали открываться при переходе по прямой ссылке — реальная проблема заключалась именно в том, что эти адреса стали обнаруживаемыми через поисковую систему Google.

Раскрытые переписки затрагивали широкий круг чувствительной информации: обсуждения юридических стратегий, техническую поддержку, личные разговоры и другие конфиденциальные материалы. После индексации любой, кто вводил соответствующий поисковый запрос, мог их увидеть.

К настоящему моменту соответствующие переписки удалены из индекса Google, и поиск по запросу «site:claude.ai/share» больше не выдаёт эти ссылки. Пользователям, которые ранее делились переписками с Claude, рекомендуется проверить и при необходимости удалить их в разделе настроек «Приватность» → «Общие чаты».

Подобные случаи продолжают возникать по мере того, как всё больше людей используют инструменты искусственного интеллекта для работы и личных нужд. Функции, призванные упростить совместную работу, могут непреднамеренно приводить к более широкому раскрытию данных, если технические меры защиты — такие как корректный контроль индексации — не реализованы в полной мере или применяются непоследовательно. Похожие сбои ранее случались и на других платформах с искусственным интеллектом.