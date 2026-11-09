США заменят дискеты в системах управления авиарейсами к 2028 году

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приступает к масштабной модернизации информационных систем, используемых авиадиспетчерами. Одной из задач проекта станет отказ от оборудования, разработанного ещё в 1980-х годах и продолжающего работать с дискетами.

Как сообщает ServerNews со ссылкой на The Register, новая платформа получила название Enterprise Information Display System (E-IDS). Она предназначена для объединения оперативных данных, которые сейчас поступают из нескольких разрозненных систем.

Планируется, что E-IDS заменит четыре устаревших программно-аппаратных комплекса. Они используются для обработки информации о погодных условиях, аэропортах и перемещении воздушных судов. Объединение данных в одном интерфейсе должно упростить работу диспетчеров и сократить зависимость авиационной инфраструктуры от оборудования, для которого всё сложнее находить комплектующие.

Новая система также должна улучшить обработку сообщений пилотов и авиационных уведомлений NOTAM. Последние содержат важные сведения об ограничениях воздушного движения, состоянии объектов и других обстоятельствах, влияющих на безопасность полётов.

Значимость модернизации стала особенно очевидна после масштабного сбоя NOTAM в январе 2023 года. Тогда техническая проблема привела к временной приостановке внутренних вылетов в Соединённых Штатах.

Для пилотного внедрения E-IDS выбраны пять площадок. В их число вошли аэропорты Атлантик-Сити, Нэшвилла и Рочестера, а также центры обработки данных в Атланте и Солт-Лейк-Сити.

До конца 2028 года FAA рассчитывает установить новую систему на 435 объектах. Проект входит в более широкую программу модернизации национальной инфраструктуры управления воздушным движением.

Однако финансирование остаётся серьёзной проблемой. На обновление авиационных систем уже предусмотрены миллиарды долларов, но, по оценкам профильных ведомств, для завершения всей программы потребуются дополнительные средства.

Руководство FAA добивается принятия законодательства, предусматривающего дальнейшее финансирование обновления оборудования. Таким образом, отказ от дискет станет лишь одним из этапов более масштабного перехода американской авиационной инфраструктуры на современные цифровые решения.