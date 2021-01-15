США включили в » военный» санкционный список Xiaomi и еще 8 компаний КНР

Xiaomi примет меры и будет защищать свои интересы, так как производитель не контролируется военными КНР и не принадлежит им.

Правительство США Xiaomi и еще восемь китайских компания внесло в черный список, на фоне этой информации акции производителя смартфонов упали на 11%.

В ноябре Трамп создал так называемый «военный» список, в который входят китайские компании.

Недавно его пополнили еще девятью компаниями, среди которых и крупнейший производитель смартфонов – Xiaomi.

В «военный» список, по мнению правительства США, входят компании, которые связаны с военными Китая.

Согласно приказу, американцам запрещено инвестировать в компании находящиеся в списке.

Помимо этого граждане США до 11 ноября 2021 года должны избавится от акций компаний находящиеся под санкциями.