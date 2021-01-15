США включили в » военный» санкционный список Xiaomi и еще 8 компаний КНР

США включили в » военный» санкционный список Xiaomi и еще 8 компаний КНР16.01.2021 00:30
Xiaomi примет меры и будет защищать свои интересы, так как производитель не контролируется военными КНР и не принадлежит им.
Правительство США Xiaomi и еще восемь китайских компания внесло в черный список, на фоне этой информации акции производителя смартфонов упали на 11%.
В ноябре Трамп создал так называемый «военный» список, в который входят китайские компании.
Недавно его пополнили еще девятью компаниями, среди которых и крупнейший производитель смартфонов – Xiaomi.
В «военный» список, по мнению правительства США, входят компании, которые связаны с военными Китая.
Согласно приказу, американцам запрещено инвестировать в компании находящиеся в списке.
Помимо этого граждане США до 11 ноября 2021 года должны избавится от акций компаний находящиеся под санкциями.
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