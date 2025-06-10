США переходят с дискет и Windows 95 на цифровую авиационную систему

Федеральное авиационное управление США (FAA) приступает к масштабной модернизации своей системы управления воздушным движением. По данным американских СМИ, оборудование, используемое в FAA, до сих пор основано на технологиях 1990-х годов. В некоторых контрольных центрах данные передаются при помощи дискет, а операционная система Windows 95 продолжает использоваться в работе.

По оценкам FAA, 51 из 138 используемых систем уже признаны непригодными к эксплуатации — при их поломке невозможно заменить компоненты из-за отсутствия запчастей. Несмотря на это, аналоговые технологии демонстрируют высокую надёжность: во время глобального сбоя CrowdStrike в 2024 году американские авиасистемы остались вне зоны поражения.

Исполняющий обязанности главы FAA Крис Рошельо подчеркнул, что ведомство планирует перейти от «бумажных наклеек и лент» к цифровым решениям. По словам министра транспорта США Шона Даффи, проект модернизации станет одной из крупнейших инфраструктурных инициатив за последние десятилетия и уже получил двухпартийную поддержку в Конгрессе.

Внедрение цифровых технологий потребует значительных усилий, поскольку системы управления воздушным движением не могут быть отключены даже на короткое время. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности. Переход на новые цифровые системы планируется завершить в течение четырёх лет.