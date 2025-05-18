США грозят блокировкой глобального внедрения HarmonyOS от Huawei

Американские конгрессмены обратились к правительству США с инициативой ограничить распространение операционной системы HarmonyOS от китайской компании Huawei по всему миру. Поводом стали опасения по поводу возможного использования системы для слежки и цифрового контроля.

С соответствующим письмом выступили члены Палаты представителей Джон Моленар и Раджа Кришнамоорти. В нем они выразили обеспокоенность потенциальными рисками, связанными с архитектурой и программным кодом HarmonyOS. По мнению авторов обращения, Huawei может использовать свою операционную систему в интересах китайских спецслужб.

Конгрессмены также призвали союзников США принять аналогичные меры, чтобы не допустить внедрение системы в устройства на их территориях. В письме подчеркивается необходимость технической экспертизы HarmonyOS на предмет уязвимостей и потенциальных угроз.

Операционная система Huawei используется в широком спектре устройств, включая смартфоны, планшеты, автомобильные мультимедийные системы и бытовую электронику. В ближайшее время компания планирует выпустить первый персональный компьютер на HarmonyOS и расширить партнерство с международными автопроизводителями, в том числе Toyota и BMW.

HarmonyOS была впервые представлена в 2019 году после того, как США ввели ограничения против Huawei и лишили её доступа к Android от Google. С тех пор компания развивает собственную экосистему, ориентированную на автономность от западных технологий.