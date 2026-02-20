Сроки окончания обновлений HyperOS для устройств Xiaomi, Redmi и POCO

Даже у Xiaomi, одной из лучших компаний по обновлениям Android, наступает момент окончания поддержки. Ниже приведены ориентировочные даты End-of-Life (EOL) — прекращения всех обновлений, включая HyperOS и патчи безопасности, для популярных моделей Xiaomi, Redmi и POCO:

Xiaomi

Xiaomi 15, 15 Ultra — 1 марта 2031

Xiaomi 15T, 15T Pro — 24 сентября 2031

Xiaomi 14 — 25 февраля 2029

Xiaomi 14 Ultra — 15 марта 2029

Xiaomi 14T, 14T Pro — 26 сентября 2029

Xiaomi 13, 13 Pro — 8 марта 2028

Xiaomi 13 Ultra — 12 июня 2028

Xiaomi 13 Lite — 2 марта 2027

Xiaomi 12, 12 Pro — 17 марта 2026

Redmi

Redmi Note 15, Note 15 5G — 15 января 2032

Redmi Note 15 Pro серии — 15 января 2032

Redmi Note 14 — 1 марта 2031

Redmi Note 14 Pro+ 5G — 1 января 2029

Redmi Note 13 Pro+ 5G — 15 января 2028

Redmi 15C 5G — 30 сентября 2031

Redmi Pad 2 5G — 15 июня 2032

POCO

POCO F8 Pro, F8 Ultra — 26 ноября 2031

POCO F7 — 24 июня 2031

POCO F6 — 23 мая 2028

POCO F5, F5 Pro — 9 мая 2026

POCO X7 — 30 января 2029

POCO M8 5G, M8 Pro 5G — 8 января 2032

Если ваше устройство приближается к дате EOL или уже её достигло, рекомендуется рассмотреть обновление на более новую модель. Старое устройство будет работать, но не получит актуальные обновления HyperOS и патчи безопасности, что снижает уровень защиты и функциональности.

Список моделей с шестилетней поддержкой поможет выбрать устройство, которое останется актуальным и безопасным на более длительный срок.