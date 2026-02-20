Главная » Новости

Сроки окончания обновлений HyperOS для устройств Xiaomi, Redmi и POCO

Даже у Xiaomi, одной из лучших компаний по обновлениям Android, наступает момент окончания поддержки. Ниже приведены ориентировочные даты End-of-Life (EOL) — прекращения всех обновлений, включая HyperOS и патчи безопасности, для популярных моделей Xiaomi, Redmi и POCO:

Xiaomi

  • Xiaomi 15, 15 Ultra — 1 марта 2031
  • Xiaomi 15T, 15T Pro — 24 сентября 2031
  • Xiaomi 14 — 25 февраля 2029
  • Xiaomi 14 Ultra — 15 марта 2029
  • Xiaomi 14T, 14T Pro — 26 сентября 2029
  • Xiaomi 13, 13 Pro — 8 марта 2028
  • Xiaomi 13 Ultra — 12 июня 2028
  • Xiaomi 13 Lite — 2 марта 2027
  • Xiaomi 12, 12 Pro — 17 марта 2026

Redmi

  • Redmi Note 15, Note 15 5G — 15 января 2032
  • Redmi Note 15 Pro серии — 15 января 2032
  • Redmi Note 14 — 1 марта 2031
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G — 1 января 2029
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G — 15 января 2028
  • Redmi 15C 5G — 30 сентября 2031
  • Redmi Pad 2 5G — 15 июня 2032

POCO

  • POCO F8 Pro, F8 Ultra — 26 ноября 2031
  • POCO F7 — 24 июня 2031
  • POCO F6 — 23 мая 2028
  • POCO F5, F5 Pro — 9 мая 2026
  • POCO X7 — 30 января 2029
  • POCO M8 5G, M8 Pro 5G — 8 января 2032

Если ваше устройство приближается к дате EOL или уже её достигло, рекомендуется рассмотреть обновление на более новую модель. Старое устройство будет работать, но не получит актуальные обновления HyperOS и патчи безопасности, что снижает уровень защиты и функциональности.

Список моделей с шестилетней поддержкой поможет выбрать устройство, которое останется актуальным и безопасным на более длительный срок.

