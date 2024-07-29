Средняя автономность складного Xiaomi Mix Flip составила почти 12 часов

Портал GSMArena протестировал аккумулятор и зарядку нового смартфона Xiaomi Mix Flip.

Устройство оснащено батареей ёмкостью 4780 мАч и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3.

В среднем, автономность составила 11 часов 58 минут. В режиме разговора смартфон продержался 21 час 20 минут, при веб-сёрфинге — 11 часов 27 минут, при просмотре видео — 13 часов 56 минут, а в играх — 7 часов 34 минуты.

По итогам тестов Xiaomi Mix Flip показал лучшие результаты по автономности, чем Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Flip5, но уступил OPPO Find N3 Flip и Motorola Razr 50 Ultra.