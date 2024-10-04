Среднее разрешение камер смартфонов достигло рекордных показателей в 2024 году

Среднее разрешение камер смартфонов в 2024 году достигло рекордного уровня в 54 мегапикселя, согласно отчету Counterpoint Research.

Аналитики отмечают, что с каждым годом камеры потребительских устройств улучшаются, и в сравнении с 2020 годом, когда среднее разрешение составляло 27 мегапикселей, наблюдается значительный рост.

Во втором квартале 2024 года более половины всех проданных смартфонов имели камеры с разрешением свыше 50 мегапикселей. В сегменте начального и среднего ценового диапазона многие Android-устройства оборудованы камерами на 64 или даже 108 мегапикселей.

Counterpoint Research выделяет разрешение камеры как один из ключевых факторов, влияющих на выбор смартфона потребителями.