Сравнение смартфонов: Realme 12, Prohonor 90 и POCO M5s — что выбрать?

Привет, дорогой читатель! Если ты стоишь перед выбором нового смартфона, то, возможно, ты уже столкнулся с дилеммой: какой выбрать? Сегодня мы разберем три популярных модели — realme 12, Prohonor 90 и POCO M5s. Каждая из них обладает своими уникальными особенностями и преимуществами. Давай посмотрим, в чем их сильные стороны и как они отличаются друг от друга.

Общий обзор моделей

Перед тем как углубляться в детали, давай посмотрим на основные характеристики каждого из смартфонов. Это поможет нам создать общее представление о том, что они могут предложить.

Характеристика realme 12 Prohonor 90 POCO M5s Процессор Snapdragon 778G MediaTek Dimensity 1200 Helio G95 Дисплей 6.5″ AMOLED, 120 Гц 6.7″ OLED, 90 Гц 6.43″ AMOLED, 60 Гц Камера 108 МП + 8 МП + 2 МП 64 МП + 8 МП + 2 МП 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП Батарея 5000 мАч, 65W 4500 мАч, 50W 5000 мАч, 33W Цена 300$ 350$ 250$

Дисплей и качество изображения

Качество дисплея — один из ключевых факторов при выборе смартфона. Давай посмотрим, как эти модели справляются с этой задачей.

Realme 12

Купить Realme 12 pro в Москве стоит хотя бы по тому, что он оснащен 6.5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Это означает плавное отображение анимаций и игр. Цвета насыщенные и яркие, а высокое разрешение обеспечивает четкость изображения.

Prohonor 90

Honor 90 цены которого выше остальных – предлагает немного больший 6.7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 90 Гц. Он также обеспечивает отличное качество изображения, но частота обновления ниже, чем у realme 12. Однако разница может быть не так заметна для обычного пользователя.

POCO M5s

Poco m5s цены на который самые низкие в тройке имеет 6.43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 60 Гц. Это самый маленький дисплей среди трех моделей и с самой низкой частотой обновления. Тем не менее, качество изображения все равно остается на высоком уровне благодаря технологии AMOLED.

Производительность и процессор

Производительность смартфона играет ключевую роль для тех, кто использует множество приложений или любит мобильные игры. Давай сравним процессоры и их возможности.

realme 12

realme 12 работает на процессоре Snapdragon 778G. Этот чипсет известен своей высокой производительностью и энергоэффективностью. Он идеально подходит для игр и многозадачности.

Prohonor 90

Prohonor 90 оснащен MediaTek Dimensity 1200. Это мощный процессор, который обеспечивает отличную производительность в любых условиях. Он также поддерживает современные функции, такие как 5G.

POCO M5s

POCO M5s использует Helio G95. Этот процессор несколько уступает двум предыдущим по производительности, но все равно справляется с большинством задач и игр. Он оптимален для пользователей, которым не нужны самые передовые характеристики.

Камеры и их возможности

Камеры — один из самых важных аспектов при выборе смартфона, особенно если ты любишь фотографировать. Рассмотрим, что предлагают эти модели.

realme 12

realme 12 имеет тройную камеру с основным сенсором на 108 МП. Это позволяет делать очень четкие и детализированные снимки. Дополнительные модули включают 8 МП ультраширокоугольный и 2 МП макро.

Prohonor 90

Prohonor 90 оборудован тройной камерой с основным сенсором на 64 МП. Он также включает 8 МП ультраширокоугольный и 2 МП макро модули. Фотографии получаются качественными, но основная камера уступает по разрешению realme 12.

POCO M5s

POCO M5s обладает четверной камерой с основным сенсором на 64 МП. Дополнительные модули включают 8 МП ультраширокоугольный, 2 МП макро и 2 МП датчик глубины. Это дает больше возможностей для различных типов съемки.

Автономность и батарея

Батарея — это то, на что стоит обратить внимание, если ты не хочешь постоянно искать розетку. Давай посмотрим, как с этим обстоят дела у наших моделей.

realme 12

realme 12 оснащен батареей на 5000 мАч с быстрой зарядкой 65W. Это позволяет быстро зарядить смартфон и долго им пользоваться без подзарядки.

Prohonor 90

Prohonor 90 имеет батарею на 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 50W. Хотя емкость батареи чуть меньше, быстрая зарядка компенсирует это.

POCO M5s

POCO M5s также обладает батареей на 5000 мАч, но поддерживает быструю зарядку только 33W. Это все еще неплохо, но заряжаться он будет медленнее по сравнению с realme 12.

Цена и доступность

Конечно, цена тоже играет важную роль при выборе смартфона. Вот как наши модели сравниваются в этом плане:

realme 12: 300$

300$ Prohonor 90: 350$

350$ POCO M5s: 250$

realme 12 предлагает отличное соотношение цены и качества, особенно если учитывать его дисплей и производительность. Prohonor 90 дороже, но его производительность и камеры могут оправдать эту цену. POCO M5s самый доступный, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить, не жертвуя слишком многими функциями.

Итак, какой смартфон выбрать? Все зависит от твоих потребностей и бюджета. Если ты ищешь баланс между ценой и характеристиками, realme 12 может быть отличным выбором. Если тебе нужна высокая производительность и ты готов потратить немного больше, обрати внимание на Prohonor 90. А если бюджет ограничен, но ты не хочешь жертвовать качеством, POCO M5s — твой вариант.