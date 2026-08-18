Сравнение Google Pixel Watch 5 и Samsung Galaxy Watch8: какие умные часы лучше

Google Pixel Watch 5 и Samsung Galaxy Watch8 представляют собой премиальные умные часы на платформе Wear OS, объединяющие функции фитнес-трекинга, мониторинга здоровья, навигации и повседневных смарт-возможностей. Оба устройства оснащены яркими AMOLED-дисплеями, поддержкой ЭКГ, GPS, опциями LTE, 2 ГБ оперативной памяти и защитой от воды, однако реализуют разные подходы. Pixel Watch 5 делает ставку на программную экосистему Google, увеличенный до 64 ГБ объем встроенной памяти, продвинутое позиционирование и широкий набор датчиков. Galaxy Watch8, в свою очередь, предлагает более тонкий корпус, сапфировое стекло, фирменный биоактивный датчик Samsung и более прочную конструкцию. Итоговый выбор зависит от того, что для пользователя приоритетнее — функции здоровья, прочность, объем памяти или экосистема Google.

По дизайну и конструкции Pixel Watch 5 получил округлый корпус диаметром 45 мм, алюминиевую рамку и защитное стекло Gorilla Glass 5, вес модели варьируется от 31 до 36,7 г в зависимости от комплектации, заявлена защита IP68 и 5ATM. Galaxy Watch8 при чуть более широком корпусе 46×43,7 мм заметно тоньше — 8,6 мм, а сапфировое стекло, корпус из Armor Aluminum 2, защита IP68, 5ATM и соответствие военному стандарту MIL-STD-810H делают акцент на прочности; версия 44 мм весит 34 г. Для повседневного использования и повышенной нагрузки более тонкая конструкция Samsung имеет преимущество.

Оба дисплея относятся к AMOLED-типу и способны достигать яркости 3000 нит, что обеспечивает читаемость на улице. Pixel Watch 5 использует 1,4-дюймовую панель LTPO AMOLED с разрешением 456×456 и плотностью около 320 ppi, а технология LTPO позволяет эффективнее управлять частотой обновления. Galaxy Watch8 оснащен более крупным 1,47-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 480×480 и плотностью около 327 ppi, а также сапфировым стеклом для повышенной устойчивости к царапинам.

По автономности Pixel Watch 5 в 45-миллиметровой версии оснащен батареей на 465 мАч против 435 мАч у Galaxy Watch8 в 44-миллиметровом исполнении. Google указывает, что часы заряжаются до 50% за 15 минут, до 80% — за 30 минут, а полностью — примерно за час. Galaxy Watch8 поддерживает беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. При этом емкость батареи сама по себе не определяет реальное время автономной работы.

В части мониторинга здоровья оба устройства предлагают широкий набор датчиков — частоту сердечных сокращений, ЭКГ, измерение уровня кислорода в крови, температуру, акселерометр, гироскоп, барометр и альтиметр. Pixel Watch 5 дополнительно включает датчик кожной проводимости и расширенный экологический мониторинг. Galaxy Watch8 оснащен биоактивным датчиком Samsung, поддерживает измерение состава тела, а также включает функции мониторинга артериального давления, ЭКГ, уведомления о нерегулярном сердечном ритме и антиоксидантный индекс.

Оба устройства поддерживают двухчастотный GPS с сигналами L1 и L5, что повышает точность позиционирования вблизи зданий и деревьев. Pixel Watch 5 работает с GPS, ГЛОНАСС и Galileo, а также поддерживает технологию сверхширокополосной связи UWB. Galaxy Watch8 поддерживает GPS, ГЛОНАСС, Galileo и китайскую систему BDS, что обеспечивает более широкую совместимость со спутниковыми системами.

Для спортивных тренировок оба устройства объединяют датчики движения, пульса, высоты и температуры. Pixel Watch 5 сочетает акселерометр, гироскоп, датчик пульса, альтиметр, компас, барометр, датчик SpO2, температурный датчик и датчик кожной проводимости. Galaxy Watch8 использует аналогичный набор сенсоров совместно с биоактивной системой Samsung, что делает оба устройства пригодными для бега, ходьбы, велоспорта и занятий в зале.

Что касается программной части, Pixel Watch 5 работает на Wear OS 7, тогда как Galaxy Watch8 использует Wear OS 6 с фирменной оболочкой One UI 8 Watch. Оба устройства поддерживают уведомления, приложения, беспроводные модули, NFC, Bluetooth, Wi-Fi и LTE в соответствующих версиях. Pixel Watch 5 предлагает 64 ГБ встроенной памяти — вдвое больше, чем 32 ГБ у Galaxy Watch8.

Для использования на улице оба устройства обеспечивают защиту IP68, 5ATM, GPS, компас, барометр, альтиметр и датчик температуры. Pixel Watch 5 дополнительно включает UWB и спутниковую SOS-связь в LTE-версиях. Galaxy Watch8 делает акцент на прочности за счет корпуса Armor Aluminum 2, соответствия стандарту MIL-STD-810H и сапфирового стекла.

Что касается стоимости, ориентировочная цена Google Pixel Watch 5 составляет около 34 000 рублей (эквивалент 400 долларов США) или порядка 36 980 рублей (эквивалент 43 000 индийских рупий) в зависимости от региона. Samsung Galaxy Watch8 оценивается примерно в 25 500 рублей (эквивалент 300 долларов США) или около 25 800 рублей (эквивалент 30 000 индийских рупий).

В качестве итогового вывода отмечается, что оба устройства относятся к премиальному сегменту умных часов, но решают разные задачи. Google Pixel Watch 5 подойдет пользователям, ориентированным на экосистему Google, увеличенный объем памяти, UWB и расширенный набор сенсоров. Samsung Galaxy Watch8 предлагает более сбалансированный набор функций здоровья, повышенную прочность, больший экран и более доступную цену, что делает его вариантом с более широким набором характеристик для большинства покупателей.