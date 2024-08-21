Спутниковый терминал «Гонец-Автономный» успешно прошел испытания

АО «Спутниковая система «Гонец», входящее в Госкорпорацию «Роскосмос», успешно завершила испытания нового портативного спутникового терминала для персональных коммуникаций — «Гонец-Автономный».

Этот комплект, помещённый в компактный рюкзак, предназначен для тех, кто находится вне зон действия наземных сетей.

Заместитель генерального директора Андрей Манойло сообщил, что в ходе испытаний была успешно протестирована передача текстовых сообщений, файлов, изображений и координатных данных.

Время работы от аккумулятора составило не менее 4 часов. Новый терминал оснащён антенной, которая вдвое меньше предыдущей модели и специально разработана для личных коммуникаций. Выносная антенна позволяет при необходимости заменить её на стандартную, например, для использования в автомобиле.

«Гонец-Автономный» является частью линейки устройств «Гонец» и включает модуль Wi-Fi, обеспечивающий подключение нескольких устройств одновременно.

С весом всего 3 кг, этот терминал станет незаменимым для пеших и мобильных групп, позволяя оставаться на связи даже в самых удалённых местах.

Он также может автоматически отправлять координаты, функционируя как полноценный спутниковый трекер, что позволяет отслеживать местоположение группы или транспортного средства. Серийное производство терминала уже в процессе подготовки.