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Спутниковый интернет Starlink от SpaceX имеет задержку всего в 20 миллисекунд

11.09.2020 09:18

Спутниковый интернет Starlink от SpaceX имеет задержку всего в 20 миллисекунд

SpaceX заявляет, что ее спутниковая интернет-служба Starlink достигла задержки менее 20 миллисекунд, что сопоставимо с наземным широкополосным доступом.

SpaceX включила данные в презентацию, отправленную в FCC в прошлую пятницу, которую заметили пользователи Reddit. Два тестовых теста, проведенных с использованием сервиса Ookla Speedtest.net, показывают, что Starlink достигает скорости загрузки от 102 до 103 Мбит / с, скорости загрузки от 40 до 42 Мбит / с и задержки от 18 до 19 мс. (Примечание: Ookla принадлежит Зиффу Дэвису, материнской компании PCMag.com.)

Презентация также прилагается к письму директора SpaceX по спутниковой политике Дэвида Голдмана, в котором говорится, что первоначальные бета-тесты Starlink достигают задержки менее 30 мс. (Для сравнения, по данным Speedtest.net, средняя задержка для фиксированной широкополосной связи в США составляет 25 мс, а в мобильных сетях — 48 мс.)

SpaceX подала заявку на следующий день после того, как компания публично хвасталась, что Starlink уже достигает скорости загрузки выше 100 Мбит / с. Контрольные показатели, предоставленные FCC, показывают, что компания не преувеличивает.

Интересно, что оба теста прошли 30 июня в Сиэтле, штат Вашингтон, в то время, когда у SpaceX было всего около 500 спутников Starlink на орбите. Сейчас у компании более 700 спутников по всей планете, что, вероятно, улучшит покрытие и скорость передачи данных.

Согласно презентации, SpaceX производит около 120 спутников Starlink каждый месяц. Цель состоит в том, чтобы запустить тысячи из них в космос, чтобы обеспечить всемирное покрытие и скорость загрузки 1 Гбит / с.

Компания также «идет по плану» по производству тысяч абонентских терминалов, которые потребители могут подключать у себя дома, чтобы получать спутниковый широкополосный доступ. Кроме того, SpaceX планирует подготовиться к общедоступной бета-версии для пользователей «во многих штатах США».

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