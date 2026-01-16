Спутниковая связь выходит в массы: Infinix и Samsung делают её практичной

В 2026 году спутниковая связь на смартфонах стала доступной не только в экстренных ситуациях. Технология позволяет совершать двусторонние звонки и отправлять сообщения без традиционного сигнала сотовой сети, и компании Samsung и Infinix активно внедряют её в свои флагманы.

Ранее спутниковые функции ограничивались экстренными сообщениями: короткие тексты отправлялись по подсказкам на экране только в определённых ситуациях. Теперь эта технология развивается как полноценный инструмент связи, пригодный для повседневного использования в зонах с плохим покрытием.

Infinix в 2026 году представила серию Note 60 с встроенной спутниковой связью для HD-звонков и сообщений. Смартфон автоматически переключается на спутник при отсутствии сотового сигнала, сохраняя привычное поведение устройства при наличии покрытия. Это решение ориентировано на регионы с нерегулярным мобильным сигналом и позволяет поддерживать базовые звонки и текстовые сообщения.

Samsung пошла более методичным путём: в серии Galaxy S25 спутниковая связь пока ограничена текстовыми сообщениями, но компания готовит модем Exynos 5410, который сможет поддерживать голосовые звонки через спутник, а в будущем — даже видеозвонки низкого качества. Массовое внедрение зависит от операторов, регуляторов и партнёрств с космическими провайдерами.

Спутниковые звонки не заменяют сотовые сети, а служат резервом для зон с отсутствием покрытия. Задержки, нестабильное качество и влияние погоды остаются ограничениями, но технология даёт доступ к связи в удалённых районах, во время стихийных бедствий и там, где строительство базовых станций затруднено.

Для пользователей в городах с хорошим покрытием спутниковая функция остаётся незаметной, что соответствует её роли как «подстраховки» для экстренных и труднодоступных ситуаций.