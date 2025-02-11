Спутниковая связь Илона Маска бесплатно заработала на телефонах

T-Mobile объявила о запуске сервиса спутниковой связи на базе Starlink от SpaceX в июле по цене 15 долларов в месяц. Этот шаг направлен на устранение «мёртвых зон» мобильной связи и обеспечение доступа в удалённых районах.

Компания утверждает, что теперь 500 000 квадратных миль территории США, где отсутствуют наземные вышки, смогут оставаться на связи.

В воскресенье стартовало бета-тестирование сервиса, который будет предоставляться бесплатно до официального запуска. После этого он станет частью премиального тарифного плана Go5G Next без дополнительной платы.

Клиенты, подписавшиеся на пробную версию, получат 33% скидку при запуске услуги. T-Mobile также предлагает спутниковую связь всем пользователям, включая клиентов AT&T и Verizon, без необходимости переходить на другую сеть.

На начальном этапе бета-тестирования будет доступна только отправка текстовых сообщений через спутник, а позже добавят голосовые и данные.

T-Mobile сотрудничает с Apple и Google для интеграции этой функции в их операционные системы, чтобы она стала стандартной для последних моделей смартфонов.