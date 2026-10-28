Главная » Новости

Спутник NASA показал древние вулканические образования в Аризоне

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Американское космическое агентство NASA представило спутниковое изображение территории национального парка Чирикауа на юго-востоке штата Аризона. Материал опубликован 28 октября 2026 года в рамках проекта NASA Earth Observatory, посвящённого наблюдению за природными процессами на Земле.

Снимок получен 2 июля 2026 года с помощью прибора Operational Land Imager, установленного на спутнике Landsat 9. Аппарат предназначен для наблюдения за земной поверхностью и позволяет изучать геологические структуры, растительность и изменения природных ландшафтов.

Территория Чирикауа известна необычными скальными образованиями, возникшими в результате мощных вулканических извержений около 27 млн лет назад. Тогда вулканические потоки покрыли обширные пространства пеплом и пемзой. В отдельных районах толщина затвердевших отложений достигала примерно 500 метров.

Со временем процессы выветривания и эрозии сформировали многочисленные каменные колонны и башни. Именно эти образования стали одной из главных особенностей местного ландшафта.

На спутниковом изображении отдельные скальные столбы слишком малы для непосредственного распознавания, однако отчётливо различимы крупные геологические структуры, долины и участки растительности.

Особенность территории заключается также в пересечении четырёх природно-географических областей. Здесь встречаются представители флоры пустынь Сонора и Чиуауа, Скалистых гор и Сьерра-Мадре. По данным NASA, в парке произрастает около тысячи видов растений.

Природоохранный статус территория получила ещё в 1924 году, а в октябре 2026 года была преобразована в национальный парк.

Спутниковые наблюдения позволяют изучать особенности подобных территорий, отслеживать изменения растительности и оценивать последствия природных процессов на больших площадях.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

*Корпорация Meta, в том числе ее продукты Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена в России.

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.