Американская компания Meridian Space сообщила об успешном установлении высокоскоростного канала связи с использованием экспериментального спутникового оборудования. Испытания стали важным этапом разработки технологии, предназначенной для создания собственных низкоорбитальных спутниковых сетей коммерческими организациями и государственными заказчиками.

Эксперимент проводился в рамках миссии First Customer Link. Оборудование отправили в космос в октябре 2026 года на ракете SpaceX в составе миссии Transporter-18. После выхода на орбиту специалисты приступили к проверке аппаратуры и установлению связи с наземной инфраструктурой.

Ключевой элемент разработки — облегчённая рефлекторная антенна с электронным управлением. Её конструкция позволяет изменять характеристики радиолуча без необходимости механически поворачивать всю антенную систему. Такой подход потенциально уменьшает массу оборудования и требования к энергоснабжению спутника.

В отличие от традиционных механически ориентируемых конструкций, электронно перестраиваемые антенны способны быстрее адаптировать параметры связи к положению наземных терминалов. Это особенно важно для низкоорбитальных аппаратов, которые постоянно перемещаются относительно поверхности Земли.

По заявлению Meridian Space, технология разрабатывалась и испытывалась на протяжении пяти лет. Успешное установление канала связи подтвердило работоспособность основных компонентов системы в реальных орбитальных условиях.

Компания рассчитывает использовать подобное оборудование при создании спутниковых сетей, которыми заказчики смогут владеть и управлять самостоятельно. Среди потенциальных пользователей рассматриваются государственные структуры, региональные операторы и организации, заинтересованные в независимой коммуникационной инфраструктуре.

При этом нынешние испытания ещё не означают готовности полноценной коммерческой группировки. Разработчикам предстоит продолжить проверку антенны, бортового оборудования и наземных станций, а также провести дополнительные демонстрации для потенциальных клиентов.

Развитие подобных технологий может сделать специализированные спутниковые сети доступнее, однако их экономическая эффективность будет зависеть от стоимости запуска, производства аппаратов и дальнейшей эксплуатации.