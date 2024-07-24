В России продажи умных колонок увеличились с начала 2024 года. Люди купили 2,2 миллиона колонок на 20 миллиардов рублей. Общая цена за одну колонку была около 8,9 тысячи рублей.

Согласно отчету М.Видео-Эльдорадо, спрос на умные колонки в России увеличился на 44 процента в количественном выражении и на 69 процентов в денежном.

Популярные бренды таких колонок включают «Яндекс», VK, «Сбер», Xiaomi и Apple. Устройства от «Яндекс» особенно популярны, занимая 90% рынка.

Самые популярные модели включают «Яндекс.Станция Макс», «Яндекс.Станция Миди», «Яндекс.Станция Лайт», новую «Яндекс.Станцию Мини» с часами и «Яндекс.Станцию 2».