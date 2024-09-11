Спрос на ремонт iPhone в России увеличился на 83% по итогам августа

В России спрос на ремонт техники Apple значительно вырос перед презентацией iPhone 16. В августе 2023 года количество запросов на ремонт смартфонов Apple увеличилось на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным «Авито услуг».

Чаще всего россияне меняют стекло экрана на своих устройствах. Также популярной услугой является замена разъема для зарядного устройства. Смартфоны Apple занимают лидирующую позицию по количеству ремонтов среди топовых брендов, за ними следуют Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei.

В целом спрос на ремонт смартфонов в России увеличился на 20%. Эксперты «Авито» отмечают, что современные модели обладают достаточными функциями и объемом памяти, что делает их более выгодными для ремонта, чем для замены.

Спрос на ремонт устройств Samsung также возрос в 1,5 раза, где также часто меняют стекло и динамики. В смартфонах Xiaomi, Honor и Huawei пользователи заменяют не только разъем зарядки, но и микрофоны.

Источник: ТАСС.