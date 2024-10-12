Спрос на базовые iPhone 16 и 16 Plus оказался ниже, чем у предшественника

Известный аналитик Минг-Чи Куо из TF Securities поделился новыми данными о продажах серии iPhone 16.

Он отметил, что продажи моделей iPhone 16 Pro и Pro Max соответствуют ожиданиям и на данный момент аналогичны уровню продаж iPhone 15 Pro и Pro Max в прошлом году. Однако спрос на базовые модели iPhone 16 и 16 Plus пока ниже, чем на iPhone 15 и 15 Plus.

Куо указал, что объемы отгрузок iPhone 16 Pro такие же, как у iPhone 15 Pro, но время ожидания доставки для 16 Pro меньше. Apple почти не изменила объемы заказов на сборку смартфонов.

При этом подрядчикам, таким как Foxconn, было предложено продолжить производство iPhone 16 Pro даже во время праздников, что свидетельствует о высоком спросе на эти модели.

Согласно аналитическим данным, с середины ноября были немного сокращены заказы на компоненты для базовых моделей iPhone 16 и 16 Plus, но только на 3-5%.

Куо также будет следить за тем, как запуск новых ИИ-функций Apple Intelligence, который состоится 28 октября с выходом iOS 18.1, повлияет на спрос в США.

Аналитик подтвердил свою оценку производства iPhone 16 на уровне 88-89 миллионов единиц в четвертом квартале 2024 года, что немного ниже, чем поставки iPhone 15 в прошлом году, которые составили 90-91 миллион единиц.