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Spotify заработал в России

15.07.2020 18:34

Spotify в России ожидали больше года. В начале 2020 года даже были известные цены на сервис, но официальный запуск музыкального сервиса состоялся только 15 июля.
В России, а также ряде других стран с сегодняшнего дня начал работать популярный во всем мире сервис Spotify.

В российских магазинах App Store и Google Play приложение Spotify уже доступно для скачивания, а также указаны все цены на подписки.

Пробный период Spotify составляет три месяца. Стоимость индивидуальной подписки составляет 169 рублей в месяц.

Можно оформить одну подписку на двоих пользователей, а стоимость такого тарифа составит 219 рублей в месяц.

Семейная подписка на 6 человек оценивается 269 рублей в месяц. Для студентов предоставляется скидка 50%.

В России Spotify будет конкурировать с «Яндекс.Музыка», «Музыка ВКонтакте» и Apple Music.

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