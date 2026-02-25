Spotify и Liquid Death представили Bluetooth-колонку в виде урны

Spotify совместно с американским панк-брендом газировки Liquid Death выпустила необычное устройство — Bluetooth-колонку в форме погребальной урны под названием Eternal Playlist Urn.

Пользователи смогут создавать для урны собственный «вечный плейлист» на Spotify, который будет воспроизводиться через встроенную колонку. Электроника размещена в небольшой крышке, поэтому качество звука, скорее всего, будет ограниченным.

Стоимость устройства составляет 495 долларов США, что примерно равно 37 900 рублей.