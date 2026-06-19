Список устройств Android 17: какие смартфоны и планшеты получат обновление

Google выпустила обновление Android 17 для устройств Pixel, после чего ожидается постепенное распространение новой версии операционной системы на смартфоны и планшеты других производителей. При этом большинство брендов пока официально не публиковали списки совместимых устройств, поэтому перечень основан на действующих политиках обновлений и оценках, которые с высокой вероятностью указывают на поддержку.

Среди устройств Google первыми Android 17 получили смартфоны Pixel, включая линейки Pixel 10, Pixel 9, Pixel 8 и Pixel 7, а также отдельные модели Pixel Fold и Pixel Tablet.

У Samsung обновление ожидается в рамках оболочки One UI 9.0, тестирование которой уже ведётся на части устройств, включая флагманские серии Galaxy S и складные модели Galaxy Z. В список потенциально поддерживаемых входят также устройства серий Galaxy A, M, F, Tab и XCover.

OnePlus планирует распространение Android 17 с оболочкой OxygenOS 16 на актуальные флагманы, устройства Nord, складные модели и планшеты. Аналогичные обновления ожидаются и у других производителей экосистемы BBK.

Компания Motorola готовит обновление для линеек Razr, Edge и Moto G, а также ряда планшетов и специализированных устройств. У Xiaomi и суббрендов Redmi и POCO обновление планируется для широкого спектра флагманских, среднебюджетных и планшетных моделей.

OPPO и Vivo также готовят Android 17 с фирменными оболочками, включая серии Find, Reno, X и V. Обновления ожидаются и у бренда Realme, где новая версия будет распространяться на линейки GT, Number, P, C и Narzo.

Среди других производителей упоминаются Nothing, Sony, Asus и Honor, которые также готовят обновления для отдельных моделей смартфонов и планшетов.

Отмечается, что сроки выхода стабильных версий Android 17 у большинства производителей ожидаются в 2026 году, при этом точные списки совместимых устройств могут быть скорректированы после официальных анонсов компаний.