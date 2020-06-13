Список смартфонов Samsung, которые обновят до Android 11

Google для своих смартфонов недавно выпустила первую бета-версию Android 11. Это пока очень «сырая» версия операционной системы, но ее уже тестируют не только владельцы Pixel, но и производители.

Накануне в сети появился полный список смартфонов от Samsung, которые получат Android 11.

В списке числится более 50 моделей и все они попадают под двухлетнюю гарантию получения обновления после выхода в продажу.

Финальная версия Android 11 должна выйти в сентябре 2020 года, но когда эту ОС на смартфонах и планшетах начнут распространять производители неизвестно.

Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M40

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10/Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S20 series (LTE/5G)

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Flip

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Z Flip

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab Active Pro