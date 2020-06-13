Список смартфонов Samsung, которые обновят до Android 11

Список смартфонов Samsung, которые обновят до Android 1113.06.2020 23:01
Google для своих смартфонов недавно выпустила первую бета-версию Android 11. Это пока очень «сырая» версия операционной системы, но ее уже тестируют не только владельцы Pixel, но и производители.
Накануне в сети появился полный список смартфонов от Samsung, которые получат Android 11.
В списке числится более 50 моделей и все они попадают под двухлетнюю гарантию получения обновления после выхода в продажу.
Финальная версия Android 11 должна выйти в сентябре 2020 года, но когда эту ОС на смартфонах и планшетах начнут распространять производители неизвестно.
Galaxy A01
Galaxy A10
Galaxy A10e
Galaxy A10s
Galaxy A11
Galaxy A20
Galaxy A20e
Galaxy A20s
Galaxy A21
Galaxy A21s
Galaxy A30
Galaxy A30s
Galaxy A31
Galaxy A40
Galaxy A41
Galaxy A50
Galaxy A50s
Galaxy A51
Galaxy A51 5G
Galaxy A60
Galaxy A70
Galaxy A70s
Galaxy A71
Galaxy A71 5G
Galaxy A80
Galaxy A8s
Galaxy A90 5G
Galaxy M01
Galaxy M11
Galaxy M21
Galaxy M30s
Galaxy M31
Galaxy M40
Galaxy Xcover 4s
Galaxy Xcover FieldPro
Galaxy Xcover Pro
Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 10/Note 10+ (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy S20 series (LTE/5G)
Galaxy Fold (LTE/5G)
Galaxy Z Flip
Galaxy Tab S5e
Galaxy Tab S6
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A 10.1 2019
Galaxy Tab A 8.0 2019
Galaxy Tab Active Pro
Galaxy Z Flip
Galaxy Tab S5e
Galaxy Tab S6
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A 10.1 2019
Galaxy Tab A 8.0 2019
Galaxy Tab Active Pro
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