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Спецификации планшета HONOR V7 Pro просочились перед официальным запуском

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HONOR V7 Pro был подтвержден для запуска 12 августа. Теперь, благодаря одному из источников, стали известны характеристики грядущего премиального планшета от бывшего суббренда HUAWEI.

Спецификации планшета HONOR V7 Pro просочились перед официальным запуском

Известный специалист по утечкам Ишан Агарвал в партнерстве с MySmartPrice поделился полными спецификациями грядущего HONOR V7 Pro. По его словам, на мировых рынках планшет может называться HONOR Tab V7 Pro.

По словам Агарвала, HONOR V7 Pro будет иметь 11-дюймовую ЖК-панель с разрешением 2560 x 1600 пикселей, 267 PPI, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10.

Устройство будет доступно в нескольких конфигурациях хранилища, таких как 6 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Что касается программного обеспечения, то он будет работать под управлением Magic UI 5.0. Но, к сожалению, типстер не упоминает название ОС. По слухам, новая версия мобильной операционной системы HONOR может быть основана на HarmonyOS, по крайней мере, в Китае.

Кроме того, на задней панели продукта будет установлена ​​двойная камера, состоящая из 13-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельной макросъемки. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт.

Планшет будет доступен в вариантах LTE и только с Wi-Fi. Он будет иметь размеры 252,1 x 163,6 x 7,2 мм и вес 485 г.

И последнее, но не менее важное: согласно официальным тизерам, планшет HONOR V7 Pro будет оснащен портом USB Type C и будет поддерживать как стилус, так и аксессуар с плавающей клавиатурой.

Источник — Astera.

HONOR V7 Pro
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