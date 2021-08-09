HONOR V7 Pro был подтвержден для запуска 12 августа. Теперь, благодаря одному из источников, стали известны характеристики грядущего премиального планшета от бывшего суббренда HUAWEI.

Известный специалист по утечкам Ишан Агарвал в партнерстве с MySmartPrice поделился полными спецификациями грядущего HONOR V7 Pro. По его словам, на мировых рынках планшет может называться HONOR Tab V7 Pro.

По словам Агарвала, HONOR V7 Pro будет иметь 11-дюймовую ЖК-панель с разрешением 2560 x 1600 пикселей, 267 PPI, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10.

Устройство будет доступно в нескольких конфигурациях хранилища, таких как 6 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Что касается программного обеспечения, то он будет работать под управлением Magic UI 5.0. Но, к сожалению, типстер не упоминает название ОС. По слухам, новая версия мобильной операционной системы HONOR может быть основана на HarmonyOS, по крайней мере, в Китае.

Кроме того, на задней панели продукта будет установлена ​​двойная камера, состоящая из 13-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельной макросъемки. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт.

Планшет будет доступен в вариантах LTE и только с Wi-Fi. Он будет иметь размеры 252,1 x 163,6 x 7,2 мм и вес 485 г.

И последнее, но не менее важное: согласно официальным тизерам, планшет HONOR V7 Pro будет оснащен портом USB Type C и будет поддерживать как стилус, так и аксессуар с плавающей клавиатурой.

Источник — Astera.