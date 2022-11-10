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Специалисты Samsung совместно с учёными из США изобрели камеру для слежки сквозь стены

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Массачусетский технологический институт (MIT) при участии корейской компании Samsung создали компактную камеру, которая может видеть сквозь стены.
Подобные камеры существуют уже давно, но они очень громоздкие и могут работать только в лабораториях.

MIT и Samsung создали компактный вариант камеры, которая улавливает терагерцовое излучение при комнатной температуре и давлении.

Устройство работает с высокой чувствительностью и может видеть сквозь неметаллические материалы.

Для сканирования сквозь стену используются волны между частотами микроволн и видимого света, они могут проникать сквозь преграду и определять рельефность поверхности различных предметов.

Новая разработка может использоваться в системах безопасности, для астрофизических наблюдений и в качестве контроля качества.

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