Специалисты Samsung совместно с учёными из США изобрели камеру для слежки сквозь стены

Массачусетский технологический институт (MIT) при участии корейской компании Samsung создали компактную камеру, которая может видеть сквозь стены.

Подобные камеры существуют уже давно, но они очень громоздкие и могут работать только в лабораториях.

MIT и Samsung создали компактный вариант камеры, которая улавливает терагерцовое излучение при комнатной температуре и давлении.

Устройство работает с высокой чувствительностью и может видеть сквозь неметаллические материалы.

Для сканирования сквозь стену используются волны между частотами микроволн и видимого света, они могут проникать сквозь преграду и определять рельефность поверхности различных предметов.

Новая разработка может использоваться в системах безопасности, для астрофизических наблюдений и в качестве контроля качества.