Специалисты из Швейцарии создали летающего робота-птицу

Разработан новый экспериментальный биоподобный робот, который может передвигаться по неровной поверхности после приземления.

Этот робот, названный RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple ENvironments), создан исследователями из швейцарского университета EPFL под руководством Вон Донг Шина.

RAVEN имеет два полужестких крыла и пропеллер, что позволяет ему летать. Хотя его ноги не так сложны, как у настоящего ворона, они имитируют движения бедер, лодыжек и ступней, что помогает роботу ходить, перепрыгивать через препятствия и забираться на возвышенности.

Кроме того, RAVEN может подпрыгивать при взлете, что делает его взлет более энергоэффективным. Ученые отметили, что многофункциональные ноги этого робота могут значительно расширить возможности традиционных летательных аппаратов на сложной местности.