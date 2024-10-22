Специалисты DxOMark оценили дисплей смартфона Apple iPhone 16

Apple iPhone 16 прошёл тестирование с использованием строгого набора критериев DXOMARK Display, чтобы оценить его дисплей по нескольким важным параметрам. Результаты испытаний показали, как устройство проявляет себя в различных сценариях использования.

Дисплей iPhone 16 имеет диагональ 6,1 дюйма и выполнен по технологии OLED Retina. Разрешение составляет 1179 x 2556 пикселей, а частота обновления — 60 Гц. По итогам тестирования, iPhone 16 получил 142 балла за общий дисплей, заняв 40-е место в мировом рейтинге и 6-е в премиум-сегменте.

Плюсы устройства включают точные и приятные цвета как в помещениях, так и на улице, а также хорошую читаемость. HDR10-видео демонстрирует высокое качество как в условиях хорошей освещённости, так и при слабом свете. Однако были отмечены и недостатки: средняя яркость при воспроизведении HDR10 и SDR оказалась недостаточной, а 60 Гц частоты обновления повлияли на плавность отображения.

При тестировании в условиях низкой освещённости автоматическая регулировка яркости иногда показывала слишком низкие значения, что затрудняло чтение.

Цвета дисплея были точными, но при просмотре HDR10-видео с активированным True Tone наблюдался лёгкий оранжевый оттенок. Хотя просмотр видео в помещении был комфортным, низкая контрастность SDR-контента при слабом освещении снизила общее впечатление.

Сенсорный экран показал быструю реакцию, однако взаимодействие с углами устройства иногда вызывало трудности, а при удерживании в альбомном режиме возникали непреднамеренные касания.